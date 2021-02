Fiere, discoteche, alberghi, capannoni: dove potrebbero essere fatti i vaccini (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Regione si dice pronta ad approcciarsi alla fase 2 della vaccinazione contro il Covid-19, quella massiva riservata alla maggioranza della popolazione, ma le questioni in sospeso sono ancora parecchie. E martedì, alle già note incognite sul reclutamento del personale sanitario e sull’effettiva disponibilità delle dosi necessarie, si è aggiunto un nuovo intoppo: il Ministero della Salute, ha reso noto il Pirellone, ha infatti deciso di bloccare la valutazione del piano vaccinale di massa lombardo da parte del Comitato Tecnico Scientifico. “Lo avevamo inviato lunedì io e la vicepresidente Moratti come contributo lombardo e best practice da proporre anche a livello nazionale – ha evidenziato il presidente Attilio Fontana – Un piano, coordinato da Guido Bertolaso, che si propone di vaccinare 10 milioni di persone, un sesto della popolazione nazionale. Riteniamo che sia ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Regione si dice pronta ad approcciarsi alla fase 2 della vaccinazione contro il Covid-19, quella massiva riservata alla maggioranza della popolazione, ma le questioni in sospeso sono ancora parecchie. E martedì, alle già note incognite sul reclutamento del personale sanitario e sull’effettiva disponibilità delle dosi necessarie, si è aggiunto un nuovo intoppo: il Ministero della Salute, ha reso noto il Pirellone, ha indeciso di bloccare la valutazione del piano vaccinale di massa lombardo da parte del Comitato Tecnico Scientifico. “Lo avevamo inviato lunedì io e la vicepresidente Moratti come contributo lombardo e best practice da proporre anche a livello nazionale – ha evidenziato il presidente Attilio Fontana – Un piano, coordinato da Guido Bertolaso, che si propone di vaccinare 10 milioni di persone, un sesto della popolazione nazionale. Riteniamo che sia ...

lucabattanta : RT @PonytaEle: No, a me piacevano e mi divertivo ai concerti rock/metal, fiere di fumetti ed aperitivi. Tuttavia ritengo scandaloso che le… - PonytaEle : No, a me piacevano e mi divertivo ai concerti rock/metal, fiere di fumetti ed aperitivi. Tuttavia ritengo scandalos… - MarazitiMassimo : @dottorpax Le nostre città sono piene di cinema, teatri, palasport, fiere, discoteche e ristoranti chiusi dove orga… -