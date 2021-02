Espulsione Alda D’Eusanio dal Gf Vip | parla Roberta Bruzzone

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La psicologa forenseha commentato la questione che riguardae la suadal reality, criminologa e psicologa forense, è stata interpellata da Il Fatto Quotidiano sulla questione che riguarda la giornalistae la suadalla casa del Grande Fratello Vip. E’ accaduto che sia andata infatti in diretta una frase in cui la giornalistava dell’artista Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta, affermando che il compagno della cantante le alzasse le mani. Affermazioni molto forti e illazioni che hanno provocato la reazione del Grande Fratello che ha annullato il televoto ed espulso la concorrente dal loft di Cinecittà. ...

Lo ha fatto nel corso della puntata di ieri lunedì 8 febbraio a proposito delle frasi diD'Eusanio che sono costate l'alla giornalista. Graziata la scorsa settimana dopo una frase ...L'uscita diD'Eusanio dalla Casa del Grande Fratello Vip ha lasciato strascichi non indifferenti. Su di lei ... Per cercare di correre ai ripari, oltre all'dell'ex giornalista del Tg2, ai ...La psicologa forense Roberta Bruzzone ha commentato la questione che riguarda Alda D'Eusanio e la sua espulsione dal reality ...La psicologa forense Roberta Bruzzone ha commentato la vicenda di Alda D’Eusanio, sostenendo che non si può trattare con leggerezza temi così delicati.