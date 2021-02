Escalation in Umbria | la sanità è al tracollo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La metafora della presidente Donatella Tesei è scontata – «Siamo in guerra» -, ma che il Covid e le sue varianti stiano mettendo in ginocchio l’è un fatto che non si presta a molte interpretazioni. A Natale si viaggiava su una media di 150 positivi al giorno, i numeri diffusi nella giornata di ieri dalla Regione parlano di 415 casi su 4.699 tamponi, per un’incidenza dell’8,83%, con dodici morti. Dall’inizio della pandemia le vittime sono 863, di cui 62 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'è evidente. Sappiamo che gran parte di quei contagi arrivano da un'area circostanziata,... Varianti sono state individuate anche in, dove pure nelle scorse ore sono scattati dei mini ......positivi al Covid inhanno raggiunto quota 6.784: neanche una cifra pazzesca, in proporzione, rispetto agli 800 mila abitanti complessivi della regione. Se non fosse che davanti all'...Una inglese e una brasiliana. I referti valutati a Siena. Dal report un aumento di contagi ma senza l'escalation temuta. A Sansepolcro non 17 in un giorno ma una progressione continua ...Cancelleria del tribunale chiusa per Covid. Al Borgo a mezzanotte 17 i contagi. D'Urso: "Stiamo progettando uno screening di massa in contemporanea a Terranuova" ...