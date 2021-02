Entry list Wta 500 Doha 2021 | le partecipanti e le italiane presenti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’del Wta di, competizione in programma dall’1 al 6 marzo in Qatar. Ashleigh Barty guarda le giocatrici in tabellone dall’alto della prima posizione del seeding, seguita da Simona Halep, seconda appunto. Da attenzionare Sofia Kenin e Iga Swiatek, entrambe vincitrici Slam nel corso della stagione 2020. Nessuna italiana in main draw: di seguito laa delle giocatricial Wta 500 diWTA 500Ashleigh Barty (AUS) 1 Simona Halep (ROM) 2 Sofia Kenin (USA) 4 Elina Svitolina (UKR) 5 Karolina Pliskova (CZE) 6 Aryna Sabalenka (BLR) 7 Bianca Andreescu (CAN) 8 Petra Kvitova (CZE) 9 Kiki Bertens (NED) 10 Belinda Bencic (SWI) ...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loris Baz (@lorisbaz) Ecco ladei piloti SBK 202124 piloti, 16 team e 5 costruttori. Saranno questi (salvo sorprese) i numeri che caratterizzeranno la stagione 2021 del mondiale Superbike, come si evince dallaufficializzata in mattinata da Dorna. Una griglia tutto sommato nutrita dunque quella che si prospetta, con le solite certezze mixate ad alcune soprese, come la mancanza del team Ten Kate, ...L'entry list del Wta di Doha 2021, competizione in programma dall'1 al 6 marzo in Qatar. Ashleigh Barty guarda le giocatrici in tabellone dall'alto della prima posizione del seeding, seguita da Simona ...Dorna ha pubblicato l'elenco dei piloti che correranno il mondiale Superbike stagione 2021, che scatterà a fine aprile ad Assen ...