Draghi incontra Regioni ed enti locali | priorità Recovery e piano vaccini

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il premier incaricato Marioha avviato le consultazioni di oggindoed. La delegazione era composta dai presid: Stefano Bonaccini per le, Antonio Decaro per l’Anci, Michele De Pascale per l’Upi. “E’ stata un’occasione di incontro che non era nè dovuta e nè scontata – dice Bonaccini – anzi introduce un metodo innovativo perchè poche volte sia successo he un premier chieda un confronto con le rappresentanze degli, per noi è importante”. “Abbiamo indicato dueassolute: lotta alla pandemia e Pnrr. Per quanto riguarda la lotta alla pandemia che rispetto allo scorso anno ha i”, la rapidità “permetterà che in ...

Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio le delegazioni di… - SkyTG24 : Oggi #Draghi incontra i partiti principali, la conferenza stampa della Lega con #Salvini - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio rappresentanti della Conferenza dei… - ProvinciaMS : RT @Montecitorio: #Consultazioni, il Presidente incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio rappresentanti della Conferenza dei presi… - nicdemuro : #Draghi, ciò che non si aspettava: il #GovernoDraghi appeso ai militanti #M5S 'Voto su #Rousseau sospeso' dicono… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incontra

Per alcuni sembra un inedito ma in realtà non è cosi. La decisione di Mariodi incontrare le associazioni ambientaliste - oggi alle 17:30 sono state convocate alla Sala ...di allorale ...Intanto è cominciata una terza giornata di per cheoggi, dalle 10,30 a Montecitorio, gli ... Tanto per cpminciare il voto online sulll'imminente governo, come aveva fatto capire ieri ...In programma un lungo giro di incontri che vedrà partecipare in mattinata prima l'Abi e l'Ania, quindi Confindustria con il presidente Carlo Bonomi, Confapi, e poco dopo Cgil, Cisl e Uil con i segreta ...ROMA (ITALPRESS) – Il premier incaricato Mario Draghi ha avviato le consultazioni di oggi incontrando Regioni ed enti locali. La delegazione era composta dai presidenti: Stefano Bonaccini per le ...