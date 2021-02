Divieto di spostamento tra regioni verso la proroga | le ipotesi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le varianti Covid fanno paura e il rischio di peggiorare l’andamento della curva epidemiologica è concreto: per questo motivo ilditradovrebbe essereto oltre la scadenza. ANDREAS SOLARO/AFP via Getty ImagesLunedì 15 febbraio scadrà ilditraimposto dall’ultimo decreto legge firmato a gennaio dal governo Conte bis, che limita la mobilità anche tra le zone gialle del Paese. Tuttavia il timore che le varianti del coronavirus possano diffondersi senza controllo dovrebbe portare con molta probabilità a unadella misura restrittiva. Il provvedimento potrebbe essere il primo firmato da Mario Draghi, o in alternativa l’ultimo dell’esecutivo uscente. Ti potrebbe ...

Molto improbabile che il 15 febbraio decada ilditra regioni come previsto dal Dpcm in vigore. Il rischio varianti del coronavirus rende la situazione nuovamente allarmante. Molto più credibile che il blocco proseguirà fino al ...Attese decisioni a livello centrale. A governo fatto, la decisione sulla proroga deldi spostamenti tra Regioni sarà priorità assoluta per Mario Draghi e i futuri ministri e sottosegretari . Un eventuale slittamento sul giuramento del nuovo esecutivo, previsto in settimana, ...Divieto di spostamenti tra regioni: il decreto che impone lo stop anche per le zone in fascia gialla scade il 15 febbraio e dovrebbe essere prorogato. Si decide il 12, quando saranno decise le nuove f ...E' successo a Commessaggio. Alla domanda dei carabinieri riguardo alle sue generalità e al suo spostamento, la donna ha fornito una falsa attestazione ...