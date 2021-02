Dark Academia, dalle passerelle a trend di TikTok (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dall’inizio della pandemia a oggi abbiamo assistito a numerosi fenomeni sociali e tendenze figlie dei tempi che stiamo vivendo: tra queste, attraverso espressioni più o meno esplicite, c’è senza dubbio la sensazione di precarietà e timore verso l’ignoto risvegliata dall’incertezza in ogni ambito. Un’inquietudine generale che, tuttavia, non è da considerare esclusivamente negativa: dopotutto, correnti artistiche e letterarie come il romanticismo dell’Ottocento, o ancora l’esistenzialismo filosofico, sono splendidi frutti umanistici di questa consapevolezza universale che fa ciclicamente ritorno nel corso della storia. Ed era solo questione di – poco – tempo prima che questo sentimento generale si manifestasse attraverso i medium di oggi, a partire da TikTok. Sulla piattaforma simbolo della Generazione Z infatti, da quest’estate ha iniziato a fare capolino una tendenza estetica che riassume gli umori decadenti di questo momento attraverso look di ispirazioni gotica e preppy: la Dark Academia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dall’inizio della pandemia a oggi abbiamo assistito a numerosi fenomeni sociali e tendenze figlie dei tempi che stiamo vivendo: tra queste, attraverso espressioni più o meno esplicite, c’è senza dubbio la sensazione di precarietà e timore verso l’ignoto risvegliata dall’incertezza in ogni ambito. Un’inquietudine generale che, tuttavia, non è da considerare esclusivamente negativa: dopotutto, correnti artistiche e letterarie come il romanticismo dell’Ottocento, o ancora l’esistenzialismo filosofico, sono splendidi frutti umanistici di questa consapevolezza universale che fa ciclicamente ritorno nel corso della storia. Ed era solo questione di – poco – tempo prima che questo sentimento generale si manifestasse attraverso i medium di oggi, a partire da TikTok. Sulla piattaforma simbolo della Generazione Z infatti, da quest’estate ha iniziato a fare capolino una tendenza estetica che riassume gli umori decadenti di questo momento attraverso look di ispirazioni gotica e preppy: la Dark Academia.

