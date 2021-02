Covid, da ieri 12.956 nuovi contagi e altre 336 vittime. Indice di positività in aumento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati altri 310.994 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici), che in virtù dei 12.956 nuovi contagi rilevati, oggi ha espresso un Indice di positività al 4,16%, leggermente superiore rispetto a ieri. Ad ogni modo, informa il report quotidiano del ministero della Salute, sono in calo i positivi (non tutti ‘malati’), attualmente 410.111. Anche oggi la regione maggiormente colpita è la Lombardia (1.849 casi), seguita da Campania (1.635), Puglia (1.063) e Lazio (1.027). Sempre alto il numero delle vittime, con altri 336 decessi da ieri che portano così a 92.338 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza. Bene nelle terapie intensive dove, da ieri sono stati dimessi 15 pazienti. Ora ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rispetto a, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati altri 310.994 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici), che in virtù dei 12.956rilevati, oggi ha espresso undial 4,16%, leggermente superiore rispetto a. Ad ogni modo, informa il report quotidiano del ministero della Salute, sono in calo i positivi (non tutti ‘malati’), attualmente 410.111. Anche oggi la regione maggiormente colpita è la Lombardia (1.849 casi), seguita da Campania (1.635), Puglia (1.063) e Lazio (1.027). Sempre alto il numero delle, con altri 336 decessi dache portano così a 92.338 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza. Bene nelle terapie intensive dove, dasono stati dimessi 15 pazienti. Ora ...

