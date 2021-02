Coppa Italia: la Juve in finale, l'Inter non va oltre lo 0 a 0, stasera Atalanta - Napoli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Juve in finale di Coppa Italia. L'Inter a Torino non riesce a sbloccare lo 0 a 0 e così diventa decisiva la vittoria ottenuta la settimana scorsa dai bianconeri a Milano. Partita molto tattica. e ... Leggi su consumatrici (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laindi. L'a Torino non riesce a sbloccare lo 0 a 0 e così diventa decisiva la vittoria ottenuta la settimana scorsa dai bianconeri a Milano. Partita molto tattica. e ...

