Calci e schiaffi alla nonna di 93 anni, due denunce (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Figlia e nipote sono stati denunciati alla Procura di Massa per maltrattamenti contro nonna 93enne dopo un'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Fivizzano (Massa) e nata a seguito ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Figlia e nipote sono stati denunciatiProcura di Massa per maltrattamenti contro93enne dopo un'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Fivizzano (Massa) e nata a seguito ...

qn_lanazione : Calci e schiaffi alla nonna di 93 anni, due denunce - LetiziaFirenze : Insulti, minacce, calci, schiaffi e pugni alla nonna 93enne, madre e figlio denunciati - Luccaindiretta - EcoLunigiana : #Fivizzano - Da mamma e da nonna aveva sempre provato a sopportare tutto per il bene della famiglia, ma i soprusi v… - PANICO71984544 : @cocchesi @forever00712 @Patty74738371 @GiorgiaMeloni Intanto adesso scrivi in minuscolo. Il calci in culo dialetti… - UnioneSarda : #Sardegna - #IsMirrionis, rissa tra ragazzi: urla, schiaffi e calci -