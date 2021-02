Blog delle Stelle | Voto su governo Draghi temporaneamente sospeso

Ultime Notizie dalla rete : Blog delle

E' quanto afferma il capo politico M5S Vito Crimi in un post apparso poco fa sulStelle. Confermano il sì a Draghi Berlusconi, Zingaretti e Salvini. Oggi alla Camera il premier incaricato ...... allargando il noverofattispecie in cui i post saranno rimossi . - - > Nel caso specifico, ... In occasione del Safer Internet Day 2021 , dal proprioufficiale (messengernews.fb.com), ...Il premier incaricato Mario Draghi incontra oggi, dalle 10,30 a Montecitorio, enti locali e forze sociali per capire da chi è sul campo le emergenze del Paese piegato da un anno di pandemia. Un giro d ..."Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno ...