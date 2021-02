Bari, Luigi De Laurentiis: “Carrera entusiasta, ha voglia di far bene” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Dopo un periodo non facile, con un ambiente non facilissimo, spero di aver avuto la freddezza per prendere decisioni importanti: ci metto la faccia. C’è l’impegno massimo per il Bari. Ringrazio il tecnico Auteri e il ds Romairone che hanno lottato fin qui. Ora ripartiamo con Massimo Carrera in panchina, che abbiamo cercato e trovato entusiasta dell’esperienza con il Bari. Carrera ha una figlia nata qui e ha voglia di far bene”. Queste le dichiarazioni che il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha usato per presentare il nuovo allenatore Massimo Carrera che subentra all’esonerato Auteri. Poi sul questione del nuovo ds: “Stiamo ancora sondando più strade. Abbiamo voluto cambiare aria per dare nuova ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Dopo un periodo non facile, con un ambiente non facilissimo, spero di aver avuto la freddezza per prendere decisioni importanti: ci metto la faccia. C’è l’impegno massimo per il. Ringrazio il tecnico Auteri e il ds Romairone che hanno lottato fin qui. Ora ripartiamo con Massimoin panchina, che abbiamo cercato e trovatodell’esperienza con ilha una figlia nata qui e hadi far”. Queste le dichiarazioni che il presidente delDeha usato per presentare il nuovo allenatore Massimoche subentra all’esonerato Auteri. Poi sul questione del nuovo ds: “Stiamo ancora sondando più strade. Abbiamo voluto cambiare aria per dare nuova ...

