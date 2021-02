Bara | morto a 20 anni nel burrone di Ubiale | i 3 imputati in Corte d’Assise

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Saranno giudicati ini treper la morte di Mamadou Lamine Thiam, detto, il 20ennne senegalese di Almèin circostanze poco chiare nell’estate 2017 cadendo in unClanezzo. Lo ha stabilito il giudice monocratico Anna Ponsero, alla luce del reato contestato dal Gip, omicidio preterintenzionale. Un capo d’imputazione che deve essere giudicato appunto in, quindi con due giudici e una giuria popolare. Il procedimento nei confronti di Claudio Brioschi, 55enne di, e Raul Magitteri, 25enne di Sorisole, con la fidanzata Ingrid Bassanelli (accusata “solo” di omissione di soccorso), 26enne di Sedrina, riparte quindi da zero con una data d’inizio ancora da ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Fuori dal tribunale si sono presentate diverse persone con cartelli che chiedono "Giustizia per".Manifestazione fuori dal Tribunale di Bergamo per il processo per Mamadou Lamine Thiam, detto, il ventennedopo essere caduto in un dirupo a Ubiale Clanezzo il 22 luglio 2017.