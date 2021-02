Baby vip | da Gabriella di Monaco a Blue Ivy Carter | se la moda è un gioco da bambine

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)vip e royal fashioniste guarda le fotodi, una principessa in Dior L’ultima, ma solo in ordine di tempo, è statadi, figlia del principe Alberto II e di Charlène Wittstock, che ai festeggiamenti in occasione della patrona Santa Devota si è presentata con total look firmato Dior. A catturare l’attenzione, soprattutto la borsa, una Nano Lady Dior in argento metallizzato da 3000 euro. Non c’è troppo di cui sorprendersi: la maison, tra le preferite di mamma Charlène, aveva vestito la principessina e il ...