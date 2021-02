A Olbia una nuova raccolta di solidarietà sulla scalinata di San Simplicio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Visited 44 times, 44 visits today) Notizie Simili: A Natale seicento pacchi della solidarietà nelle… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… Obesità, sull'isola circa ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Visited 44 times, 44 visits today) Notizie Simili: A Natale seicento pacchi dellanelle… Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… Obesità, sull'isola circa ...

valeria21602823 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.02.2021 La nostra piccola Flay da qualche giorno non sta bene, oggi l'abbiamo portata in clinica perchè inappet… - Sofia_1_vv : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.02.2021 La nostra piccola Flay da qualche giorno non sta bene, oggi l'abbiamo portata in clinica perchè inappet… - barbara75toud : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.02.2021 La nostra piccola Flay da qualche giorno non sta bene, oggi l'abbiamo portata in clinica perchè inappet… - brunamar14 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.02.2021 La nostra piccola Flay da qualche giorno non sta bene, oggi l'abbiamo portata in clinica perchè inappet… - NicoColangelo : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.02.2021 La nostra piccola Flay da qualche giorno non sta bene, oggi l'abbiamo portata in clinica perchè inappet… -