“A Giugliano e Caivano più leucemie tra i giovani a causa dei rifiuti” | lo conferma l’Istituto superiore di Sanità

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Caivano

I Comuni sono stati classificati in quattro fasce di rischio: la maglia nera va a. Proprio per queste aree, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha stanziato i fondi per l'...Dopo, la lista si allunga comprendendo sia comuni della Città Metropolitana di Napoli, sia quelli della Provincia di Caserta. Arzano, Bacoli, Camposano, Carbonara di Nola, ...I comuni coinvolti - Solo Giugliano in Campania e Caivano sono di livello "4"; altri cinque, sempre del Napoletano (Cardito, Casoria, Melito di Napoli, Mugnano e Villaricca), sono di livello "3"; ...Come si può ben notare dall’elenco diramato dall’ASL Na2 non figura la città di Caivano con il suo bel plesso scolastico tanto reclamizzato dal Sindaco Enzo Falco. Ancora una vota il primo cittadino s ...