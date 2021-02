Una Vita, Ursula: “Cayetana è viva?” Poi prova a uccidere Genoveva (Di martedì 9 febbraio 2021) Le anticipazioni delle prossime puntate italiane annunciano una rottura definitiva tra le due dark lady: intanto, la Dicenta inizia a pensare che la Sotelo Ruz non sia morta nell'incendio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 9 febbraio 2021) Le anticipazioni delle prossime puntate italiane annunciano una rottura definitiva tra le due dark lady: intanto, la Dicenta inizia a pensare che la Sotelo Ruz non sia morta nell'incendio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Il mondo animalista oggi è in lutto per la tragica scomparsa di Elisabetta Barbieri, una persona che ha dedicato la… - matteosalvinimi : ...Federico Tonin, un giovane papà, al suo primo viaggio. Morti mentre facevano del bene. Un pensiero e, per chi cr… - matteosalvinimi : Addio a #FrancoMarini, grande abruzzese, una vita di servizio pubblico dedicata al mondo del lavoro, un'anima popol… - DoctorWho744 : @Mary_Cric @alessandricci @Covidioti tu ti senti più sicura perché hai tue insicurezze che colmi nascondendoti diet… - chiamamisissy : Una storia commovente, accaduta un po' di giorni fa all'ospedale #Santobono di #Napoli. È la conferma che i #sogni… -