Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 08:10 (Di martedì 9 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e martedì 9 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio rimodulare il calendario scolastico per recuperare i tanti giorni persi evitare cattedre Vacanti ritardi e settembre accelerare la campagna di vaccinazione valutando gli aspetti della logistica e della produzione sono alcuni dei punti principali del programma del nuovo governo che draghi ha presentato i partiti alla via del secondo giro di consultazioni in resta da stabilire se la squadra sarà dei ministri tecnici o politici la lega con il capogruppo alla Camera Molinari non illuderti Salvini gli iscritti del MoVimento 5 Stelle voteranno su non so il 10 e l’11 febbraio la Lega A un passo da una svolta storica a favore dell’Europa il partito di Matteo Salvini dopo l’apertura al governo di Mario Draghi potrebbe provare a sorpresa regolamento dei ricoveri fa un di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e martedì 9 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio rimodulare il calendario scolastico per recuperare i tanti giorni persi evitare cattedre Vacanti ritardi e settembre accelerare la campagna di vaccinazione valutando gli aspetti della logistica e della produzione sono alcuni dei punti principali del programma del nuovo governo che draghi ha presentato i partiti alla via del secondo giro di consultazioni in resta da stabilire se la squadra sarà dei ministri tecnici o politici la lega con il capogruppo alla Camera Molinari non illuderti Salvini gli iscritti del MoVimento 5 Stelle voteranno su non so il 10 e l’11 febbraio la Lega A un passo da una svolta storica a favore dell’Europa il partito di Matteo Salvini dopo l’apertura al governo di Mario Draghi potrebbe provare a sorpresa regolamento dei ricoveri fa un di ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - fanpage : Perché non bisogna vaccinare chi ha già avuto il Covid. Massimo Galli spiega quali possono essere gli effetti colla… - cremaonline : #Crema: #Foibe ed esodo giuliano dalmata, mercoledì Giornata del Ricordo clicca qui per i dettagli… -