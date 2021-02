Ufficiale: l’ex Inter e Bologna Krhin è un nuovo giocatore del CD Castellon (Di martedì 9 febbraio 2021) Rene Krhin, centrocampista sloveno, oggi 30enne e svincolato dal Nantes, ha firmato fino a giugno con il Club Deportivo Castellòn, società di Liga Adelante. Cresciuto nell’Inter, Krhin ha vestito la maglia del Bologna collezionando in tutto 67 presenze in serie A. Cordoba e Granada le altre esperienze del nazionale balcanico. Rene Krhin (@ReneKrho), nuevo jugador del @cdCastellon#PPO — CD Castellón (@cdCastellon) February 9, 2021 Foto: Twitter personale Krhin L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Rene, centrocampista sloveno, oggi 30enne e svincolato dal Nantes, ha firmato fino a giugno con il Club Deportivo Castellòn, società di Liga Adelante. Cresciuto nell’ha vestito la maglia delcollezionando in tutto 67 presenze in serie A. Cordoba e Granada le altre esperienze del nazionale balcanico. Rene(@ReneKrho), nuevo jugador del @cd#PPO — CD Castellón (@cd) February 9, 2021 Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Folgore Caratese, ufficiale l'acquisto di Isaac Drogba: è il figlio dell'ex Chelsea Didier - sportli26181512 : Rocchi: 'Gli arbitri devono cambiare la comunicazione verso l'esterno': Gianluca Rocchi, ex arbitro internazionale… - sportli26181512 : Bari, UFFICIALE: Carrera nuovo allenatore, un ex Lecce come vice: SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società bian… - Mediagol : Venezia, ufficiale: l'ex ad del Palermo Andrea Cardinaletti è il nuovo Special Advisor arancioneroverde… - sportli26181512 : #Venezia, ufficiale: Cardinaletti sarà special advisor del club: L'ex ad di Palermo e Ascoli avrà la delega allo sv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’ex Trump nel Kgb, ex agente: è stato una nostra risorsa per 40 anni Corriere della Sera