Uccisa in bagno con coltellate in faccia e alla testa | il killer-macellaio | “Chattava con un altro”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Gli aveva detto di non amarlo più. Salvatore Baglione, 37 anni, è rimasto accecato dgelosia. Ha afferrato un coltello lungo 35 centimetri e ha colpito Piera Napoli al viso, al capo e al tronco mentre era seduta sul wc del. Palermo, “Non ti amo più”: così Salvatore Baglione ha ucciso Piera Napoli Le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fabbri333 : Piera uccisa con 10 coltellate mentre era in bagno, il marito-macellaio: “Aveva un amante e non mi voleva”… - PacoAudije : Italia, l'ennesimo femminicidio. Uccisa la cantante Piera Napoli. La vittima è stata trovata nel bagno della sua a… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo di nuovo sotto choc. Cantante uccisa dal marito. Piera Napoli aveva 32 anni, lascia tre figli. Massa… - PasqualeMarro : Cantante neomelodica uccisa nel bagno di casa a pugnalate - ereike05 : Senza vita, nel bagno di casa sua, con ferite di arma da taglio. Così è stata trovata Piera Napoli di 32 anni, ucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa bagno

Il Riformista

...Pisano ? 8 Febbraio 2021con dieci coltellate mentre era seduta sul wc perché " aveva un amante e mi tradiva da tempo ", poi con una lucidità inquietante ha chiuso a chiave la porta del, ...Dopo che l'hol'ho coperta perché non volevo che i miei figli la vedessero e ho chiuso anche la porta del, poi sono andato nella camera da letto e ho svegliato mio figlio. Dormiva nella ...È stata uccisa a coltellate Piera Napoli, 32 anni, cantante neomelodica e madre di tre figli piccoli, trovata morta nel bagno della sua abitazione in via Vanvitelli, a Palermo, oggi verso ...“Mi ero accorto che la sera prima mia moglie mandava messaggi a qualcuno. Lei mi ha confermato che stava chattando con il suo amante. A questo punto le ho chiesto di lasciarlo e di tornare ...