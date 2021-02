Tardelli severo sull’Inter | “Di questo passo difficilmente vincerà lo Scudetto”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “L’Interriuscirà a vincere il campionato di, anche se io credevo fosse la prima favorita. Conte dovrà rivedere qualcosa. Tanti complimenti a Pirlo, perché la squadra lo ha aspettato per capire se può diventare allenatore. E sembra che lo stia facendo”.il pensiero di Marco, ospite degli studi di Rai Sport, dopo la partita tra Juventus e Inter che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Per la squadra di Conte c’è l’eliminazione dalla seconda competizione dopo ilfalso in Europa. SportFace.

Rosa_BiancoNera : Tardelli severo ma giusto -

Ultime Notizie dalla rete : Tardelli severo

Sportface.it

Paolo Rossi segna 24 reti in 30 partite: in quell'epoca di fuorigioco più, catenacci e ... ma partecipa al redivivo ubriacante gioco azzurro di rimessa, che manda in retee Cabrini. Poi,...... Claudio Amendola, l'uomo della porta accanto, e il senatore Mario Monti:, rigido, ma una ... Il suo compagno Marcoe i suoi figli non le rimproverano che li lascia soli anche la domenica?...Le dichiarazioni di Tardelli sull'Inter: "Di questo passo difficilmente vincerà lo Scudetto. Ma era la mia favorita per il campionato" ...