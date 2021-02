Simonelli | prossimi mesi cruciali per rilancio

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “Sono stato eletto presidente della commissione commercio di Roma Capitale. Voglio ringraziare i membri della commissione per la fiducia accordatami e l’assessore Andrea Coia di cui prendo il posto.” “Isarannoper ildelle attivita’ produttive che, come tutti sappiamo, sono state profondamente colpite dalla crisi economica che l’emergenza coronavirus ha provocato. Lavoreremo insieme per la citta’, senza sosta e con il contributo di tutti. Nessuno deve rimanere indietro”. E’ quanto scrive in un post su Facebook Presidente della commissione commercio di Roma Capitale Massimo

Ultime Notizie dalla rete : Simonelli prossimi

RomaToday

Sui 60 ostacoli un altro romano, Lorenzo(Esercito), vola in 7.63 e toglie un centesimo ... l'azzurro all'esordio stagionale con 46.78 timbra lo standard di iscrizione per iEuropei ...Sui 60 ostacoli un altro romano, Lorenzo(Esercito), vola in 7.63 e toglie un centesimo ... l'azzurro all'esordio stagionale con 46.78 timbra lo standard di iscrizione per iEuropei ...Seconda giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor di scena ad Ancora ricca di emozioni. Sono stati ben tre i record nazionali U20 abbattuti. Lorenzo Benati nei 400 metri si è spinto ...La Viterbese, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida di domani alle 12:30 contro il Bari, sul terreno dello stadio "San ...