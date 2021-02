Sciare in Lombardia, tutto pronto per il 15 febbraio: 'Protocollo validato dal Cts' (Di martedì 9 febbraio 2021) In Lombardia si potrebbe tornare a Sciare dal 15 febbraio, ma ci sono delle incognite 5 febbraio 2021 Manca forse davvero poco alla riapertura degli impianti da sci in Lombardia. Vero e proprio ... Leggi su milanotoday (Di martedì 9 febbraio 2021) Insi potrebbe tornare adal 15, ma ci sono delle incognite 52021 Manca forse davvero poco alla riapertura degli impianti da sci in. Vero e proprio ...

RedazioneLaNews : #Milano Sciare in Lombardia, tutto pronto per il 15 febbraio: 'Protocollo validato dal Cts' - Cinquantenni : Ma come? #Cortina2021 da oggi è il palcoscenico mondiale #sci e in #Lombardia si potrebbe tornare a sciare dal 15 f… - micittastato : Il 15 febbraio si torna a SCIARE. Qual è il vostro luogo preferito in Lombardia? Le nostre 7 regine delle Alpi Lom… - RedazioneLaNews : #Milano In Lombardia si potrebbe tornare a sciare dal 15 febbraio, ma ci sono delle incognite - PolicyMaker_mag : Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera, ma dove si potrà #sciare a partire dal 15 febbraio? #Anef… -