"Quell'ombra nera nel passato di Draghi. E Salvini...": Paragone contro tutti: spara ad alzo zero (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra chi si smarca dal coro di elogi per Mario Draghi, e non poteva essere altrimenti poiché il suo partito si chiama Italexit e il suo obiettivo è l'uscita dall'euro, ecco l'ex grillino Gianluigi Paragone, che dice la sua sul momento politico in un intervento a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Pragone, nel suo ragionamento, non lesina una stoccata a Matteo Salvini per aver scelto di appoggiare l'ex governatore della Bce. "Io è da luglio che sento parlare di risorse che arrivano o arriveranno presto dall'Europa - premette attaccando la Ua -. Eppure stiamo assistendo sempre di più a un mondo dell'economia reale che subisce ferite e che sanguina. Dunque mi domando ancora una volta se non siamo nella retorica dell'Europa che va salvata come cosa in sé, perché è giusto farlo", rimarca. "Sono molto pratico. Non è vero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra chi si smarca dal coro di elogi per Mario, e non poteva essere altrimenti poiché il suo partito si chiama Italexit e il suo obiettivo è l'uscita dall'euro, ecco l'ex grillino Gianluigi, che dice la sua sul momento politico in un intervento a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Pragone, nel suo ragionamento, non lesina una stoccata a Matteoper aver scelto di appoggiare l'ex governatore della Bce. "Io è da luglio che sento parlare di risorse che arrivano o arriveranno presto dall'Europa - premette attaccando la Ua -. Eppure stiamo assistendo sempre di più a un mondo dell'economia reale che subisce ferite e che sanguina. Dunque mi domando ancora una volta se non siamo nella retorica dell'Europa che va salvata come cosa in sé, perché è giusto farlo", rimarca. "Sono molto pratico. Non è vero ...

