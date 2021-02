Papaveri | papere e tamponi | Sanremo in una bolla

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) «Sei lo swiffer delle polemiche, era meglio quando eri solo sessista», tuona Fiorello rivolto al presentatore nonché direttore artistico della settantunesima – anzi settanta più uno – edizione didalla finestrella video durante la prima conferenza in streaming della storia del festival. E che al centro del progetto stretto nelladell’Ariston – zona franca o Covid-Free come la definiscono in Rai – ci sia ancora lo showman siciliano, è chiaro dalle incursioni durante l’incontro virtuale fra organizzatori e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.