Orologio-gate Urtis e Mario Ermito | c’entra pure il tweet su Tommaso Zorzi | ecco in che modo

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 9 febbraio 2021) Prosegue l’con protagonistae Giacomoe “spunta”. L’attore, ospite di Casa Chi, ha svelato di avere ricevuto in dono dall’amico un, confermando di essere in contatto con degli acquirenti per venderlo, come riportato anticipatamente da Gabriele Parpiglia. L’di: spunta,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.