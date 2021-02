Operazione Risorgimento Digitale, genitori vigili e coinvolti proteggono i bambini online (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Non è solo una questione di digital divide o di scarse conoscenze tecnologiche da parte degli adulti: il fatto che molti bambini e teenager si imbattano in situazioni pericolose mentre navigano online deriva spesso da una sottovalutazione dei rischi che ci sono in rete o da una mancata condivisione delle esperienze online tra genitori e figli. È quanto emerso oggi dall’evento “genitori in rete, consigli per figli social”, organizzato da TIM in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, e che rientra nella cornice di Operazione Risorgimento Digitale, l’alleanza promossa da TIM e oltre 40 partner di eccellenza per chiudere il digital divide culturale nel Paese. Durante l’evento il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Non è solo una questione di digital divide o di scarse conoscenze tecnologiche da parte degli adulti: il fatto che moltie teenager si imbattano in situazioni pericolose mentre naviganoderiva spesso da una sottovalutazione dei rischi che ci sono in rete o da una mancata condivisione delle esperienzetrae figli. È quanto emerso oggi dall’evento “in rete, consigli per figli social”, organizzato da TIM in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, e che rientra nella cornice di, l’alleanza promossa da TIM e oltre 40 partner di eccellenza per chiudere il digital divide culturale nel Paese. Durante l’evento il ...

Italia_Notizie : Genitori connessi, figli social: il valore dell’educazione 2.0 - francopizzetti : Operazione Risorgimento Digitale: per il ‘Safer Internet Day’ un evento live sull’uso consapevole della rete - mondomobileweb : Tim: Operazione Risorgimento Digitale a favore dell’uso consapevole della rete e dei social network - stati_generali : Operazione Risorgimento Digitale per il #SaferInternetDay: Si parte oggi con “Genitori in rete, consigli per figli… - lamescolanza : Operazione Risorgimento Digitale, un evento live sull'uso consapevole della rete -