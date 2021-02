Napoli Calcio Femminile: la lucidità prima di tutto (Di martedì 9 febbraio 2021) . Trarre beneficio da una sconfitta si può. Anzi, si deve. Parola di Mister Pistolesi. Le Azzurre hanno avuto una lieve battuta d’arresto a Firenze, ma fa parte del percorso e può essere più che produttivo. Cos’è successo domenica scorsa al Napoli Calcio Femminile? Le Partenopee sono state sconfitte per 2-0. Un gol di Sabatino e un autogol di Huyhn. Un retropassagio dell’australiana mentre Perez stava uscendo dalla porta. Nulla ha potuto per bloccarlo, era troppo distante e il pallone è capitolato in rete proprio come all’andata. Un errore, ma può capitare. Solo chi non fa non sbaglia. Trasferta amara, dunque, ma con tanto da portare a casa in termini di esperienza. Deludere le aspettative fa inevitabilmente male. La chiave è imparare a gestire l’emozione sia quando è positiva che quando è a sfavore. Quattro punti, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) . Trarre beneficio da una sconfitta si può. Anzi, si deve. Parola di Mister Pistolesi. Le Azzurre hanno avuto una lieve battuta d’arresto a Firenze, ma fa parte del percorso e può essere più che produttivo. Cos’è successo domenica scorsa al? Le Partenopee sono state sconfitte per 2-0. Un gol di Sabatino e un autogol di Huyhn. Un retropassagio dell’australiana mentre Perez stava uscendo dalla porta. Nulla ha potuto per bloccarlo, era troppo distante e il pallone è capitolato in rete proprio come all’andata. Un errore, ma può capitare. Solo chi non fa non sbaglia. Trasferta amara, dunque, ma con tanto da portare a casa in termini di esperienza. Deludere le aspettative fa inevitabilmente male. La chiave è imparare a gestire l’emozione sia quando è positiva che quando è a sfavore. Quattro punti, la ...

