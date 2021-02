Milan, Bennacer verso il rientro contro lo Spezia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Comincia la marcia di avvicinamento del Milan al match di sabato contro lo Spezia. I rossoneri, archiviato il rotondo successo ottenuto contro il Crotone , hanno infatti ripreso gli allenamenti con ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Comincia la marcia di avvicinamento delal match di sabatolo. I rossoneri, archiviato il rotondo successo ottenutoil Crotone , hanno infatti ripreso gli allenamenti con ...

AntoVitiello : #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero. #Kjaer allenamento sul campo ma non ancora con la… - ZZiliani : Il #Milan che recupera #Calhanoglu (due assist per #Rebic in pochi minuti appena entrato in campo) e fra poco… - AntoVitiello : Convocati #Milan: fuori #Bennacer, c'è #Calhanoglu - andiamoconlinno : RT @AntoVitiello: #Milan, allenamento in gruppo per #Bennacer, verso il recupero - mgpg07 : @gustatore @milan_corner Si si Leao l'ho scritto. Diaz non ho scritto nulla perché non è titolare. Bennacer hai ragione -