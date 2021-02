Mamma di Genova morta in monopattino: polemiche sulla sicurezza (Di martedì 9 febbraio 2021) È polemica sulla sicurezza dei monopattini. Ieri una giovane Mamma ha perso la vita a soli 34 anni in un tragico incidente. La donna, dopo aver lasciato i bimbi a scuola, è finta contro un tir. Poche ore dopo, un giovane ha perso l’equilibrio ed ha sbattuto violentemente la testa a terra: è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Per tali ragioni, i sindaci si stano mobilitando per protestare. Come riporta TGCOM24: “Io e gli altri sindaci delle città metropolitane abbiamo chiesto al governo che venga varata un’efficace regolamentazione per la circolazione dei mezzi come i monopattini elettrici”, ha spiegato il sindaco di Genova, Marco Bucci. “Purtroppo oggi non è compito del sindaco normare il traffico e la viabilità, ma servono leggi a livello nazionale; siamo estremamente preoccupati perché abbiamo ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021) È polemicadei monopattini. Ieri una giovaneha perso la vita a soli 34 anni in un tragico incidente. La donna, dopo aver lasciato i bimbi a scuola, è finta contro un tir. Poche ore dopo, un giovane ha perso l’equilibrio ed ha sbattuto violentemente la testa a terra: è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Per tali ragioni, i sindaci si stano mobilitando per protestare. Come riporta TGCOM24: “Io e gli altri sindaci delle città metropolitane abbiamo chiesto al governo che venga varata un’efficace regolamentazione per la circolazione dei mezzi come i monopattini elettrici”, ha spiegato il sindaco di, Marco Bucci. “Purtroppo oggi non è compito del sindaco normare il traffico e la viabilità, ma servono leggi a livello nazionale; siamo estremamente preoccupati perché abbiamo ...

