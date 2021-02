Lei Mi Parla Ancora: Avati, Pozzetto e la dolcezza di un amore immortale (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la prima assoluta dell’8 febbraio su Sky, è ora disponibile on demand sulla piattaforma Lei Mi Parla Ancora di Pupi Avati, che trae il titolo e la vicenda dal romanzo omonimo scritto dal nonagenario Giuseppe Sgarbi, padre del critico Vittorio e dell’editrice Elisabetta. Nel racconto non c’è concessione alcuna alla notorietà dei due figli, e probabilmente per evitarlo Vittorio è posto in una luce assai periferica, mentre Elisabetta, interpretata da Chiara Caselli, è soprattutto un’amorevole figlia sgomenta per il dolore vissuto dalla sua famiglia. Che consiste nella morte della madre amatissima Caterina (Stefania Sandrelli) e nella sopravvivenza difficile del padre Giuseppe (l’ottantenne Renato Pozzetto), improvvisamente vedovo dopo sessantacinque anni vissuti accanto alla sua Rina, anzi “la” ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la prima assoluta dell’8 febbraio su Sky, è ora disponibile on demand sulla piattaforma Lei Midi Pupi, che trae il titolo e la vicenda dal romanzo omonimo scritto dal nonagenario Giuseppe Sgarbi, padre del critico Vittorio e dell’editrice Elisabetta. Nel racconto non c’è concessione alcuna alla notorietà dei due figli, e probabilmente per evitarlo Vittorio è posto in una luce assai periferica, mentre Elisabetta, interpretata da Chiara Caselli, è soprattutto un’vole figlia sgomenta per il dolore vissuto dalla sua famiglia. Che consiste nella morte della madre amatissima Caterina (Stefania Sandrelli) e nella sopravvivenza difficile del padre Giuseppe (l’ottantenne Renato), improvvisamente vedovo dopo sessantacinque anni vissuti accanto alla sua Rina, anzi “la” ...

