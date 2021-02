Le previsioni meteo di mercoledì 10 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) – Nuvole e rovesci al Nord, al Centro precipitazioni anche di moderata intensità. Al Sud cielo in prevalenza sereno al mattino, peggiora dalla sera. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con rovesci da Nord a Sud. Le temperature faranno registrare un lieve calo su tutto il territorio. Nord – Nuvole e rovesci sulle regioni settentrionali Maltempo sulle regioni settentrionali con rovesci anche di moderata intensità. Migliora dalla sera con rovesci in attenuazione. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con precipitazioni diffuse anche di moderata intensità Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali con precipitazioni sparse. Nuvole e schiarite sulla Sardegna. Le temperature faranno registrare una lieve flessione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) – Nuvole e rovesci al Nord, al Centro precipitazioni anche di moderata intensità. Al Sud cielo in prevalenza sereno al mattino, peggiora dalla sera. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con rovesci da Nord a Sud. Le temperature faranno registrare un lieve calo su tutto il territorio. Nord – Nuvole e rovesci sulle regioni settentrionali Maltempo sulle regioni settentrionali con rovesci anche di moderata intensità. Migliora dalla sera con rovesci in attenuazione. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con precipitazioni diffuse anche di moderata intensità Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali con precipitazioni sparse. Nuvole e schiarite sulla Sardegna. Le temperature faranno registrare una lieve flessione ...

MinisteroDifesa : Approda sui social dell’#AeronauticaMilitare la nuova rubrica Meteo #WeekEnd Maggiori info ?????? - ItalianAirForce : Le previsioni #Meteo per il #WeekEnd a portata di click! Da oggi consultare le previsioni sarà ancora più semplice:… - GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno Previsioni meteo Italia Martedi 9 Febbraio 2021 Oroscopo di oggi Martedi 9 Febbraio2021 Pr… - zazoomblog : Previsioni Meteo della Mattina di Martedì 9 Febbraio 2021 - #Previsioni #Meteo #della #Mattina - TgrAltoAdige : Tempo soleggiato salvo la presenza di nebbia o formazioni di nubi basse al mattino, in particolare in Val Pusteria… -