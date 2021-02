Lazio, l'altro Lukaku ora va. Il ct del Belgio: "Impressionante" (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA - Infortuni e Covid sembrano alle spalle, Jordan Lukaku è rinato all'Anversa . Dopo un inizio difficile, l'esterno in prestito della Lazio sta trovando sempre più spazio. I guai fisici sono alle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA - Infortuni e Covid sembrano alle spalle, Jordanè rinato all'Anversa . Dopo un inizio difficile, l'esterno in prestito dellasta trovando sempre più spazio. I guai fisici sono alle ...

