Juventus-Inter | la chiave tattica | gli esterni bianconeri possono fare la differenza | Conte si aggrappa alla Lula

(Di martedì 9 febbraio 2021) Un solo risultato a disposizione per l’: la vittoria. Si torna in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, lapuò contare sul grosso vantaggio dell’1-2 nella gara d’andata e dovrà provare a gestire il punteggio, discorso diverso per la compagine nerazzurra che dovrà subito attaccare per ribaltare il pesantissimo risultato. Le due squadre sono pienamente in corsa per lo scudetto, sono le rose più importanti di tutta la Serie A ma nel corso della stagione hanno fatto i conti con qualche passo falso di troppo. L’è fuori dChampions League e rischia di dover puntare solo sul campionato. LadiFoto di Claudio Giovannini / AnsaL’dovrà partire forte, non ha alternative. ...

I bianconeri si qualificheranno anche perdendo 0 - 1, mentre l'sarà obbligata a vincere con due reti di scarto, oppure con una, ma dal 2 - 3 in su. LA PROBABILE FORMAZIONE DELLAAndrea ...