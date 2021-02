I giovani italiani si sentono più esposti ai rischi in rete

Leggi su wired

(Di martedì 9 febbraio 2021) Foto: Getty ImagesL’Italia ha guadagnato due posizioni piazzandosi al 12esimo posto della classifica del Digital Civility Index. Questa ricerca di Microsoft analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti (tra i 13 e i 17 anni) e degli adulti (tra i18 e i 74 anni) per quanto riguarda l’educazione civica digitale e la sicurezza online in 32 Paesi. La ricerca che decreta questa classifica misura il livello di esposizione aionline dando un punteggio che più è basso, più indica una scarsa esposizione ai pericoli dellae assicura una posizione alta in classifica. Il podio si conferma anche per quest’anno guidato dai Paesi Bassi davanti a Regno Unito e Stati Uniti mentre fanalino di coda della classifica rimane, ancora una volta, il Sudafrica. Globalmente l’indice ha mostrato come ci sia una tendenza che vede i...