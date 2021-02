Governo Draghi, De Petris (Leu): “Auspichiamo confronto con Pd e M5s, è alleanza strategica. Poi ognuno farà proprie valutazioni” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Riteniamo opportuno che ci sia, dopo la presentazione accurata del programma, un processo di confronto e condivisione” con Pd e M5S, “perché pensiamo che anche per il futuro questa sia un’alleanza strategica per il Paese“. Lo ha detto la senatrice di Leu, Loredana De Petris, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi Poco prima il collega di partito, Federico Fornaro, aveva auspicato “un atteggiamento univoco sul costituendo Governo Draghi”. “Il nostro è un auspicio, in questi giorni molto complicati abbiamo chiesto fra i primi un confronto con quella che riteniamo un’alleanza strategica, è fondamentale – ha chiarito De Petris -. C’è il rispetto delle posizioni di tutti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Riteniamo opportuno che ci sia, dopo la presentazione accurata del programma, un processo die condivisione” con Pd e M5S, “perché pensiamo che anche per il futuro questa sia un’per il Paese“. Lo ha detto la senatrice di Leu, Loredana De, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, MarioPoco prima il collega di partito, Federico Fornaro, aveva auspicato “un atteggiamento univoco sul costituendo”. “Il nostro è un auspicio, in questi giorni molto complicati abbiamo chiesto fra i primi uncon quella che riteniamo un’, è fondamentale – ha chiarito De-. C’è il rispetto delle posizioni di tutti, ...

