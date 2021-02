**Governo: Conte si congeda, selfie e saluti con dipendenti P.Chigi 'un onore lavorare con voi** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Ha preso parte al Consiglio dei ministri che si è tenuto questa mattina alle 9.30, il 96esimo ma anche l'ultimo del cosiddetto Conte II. Il presidente del Consiglio si è congedato oggi da Palazzo Chigi, ha salutato tutti, fermandosi in ogni singolo ufficio, prestandosi agli scatti e ai selfie con i dipendenti della presidenza del Consiglio: "grazie per la collaborazione di questi due anni insieme, siete stati preziosissimi. E' stato un onore lavorare con voi", ha detto salutando chi ogni giorno presta servizio nel Palazzo di piazza Colonna, nel cuore di Roma. Conte ha replicato quanto fece nel giugno 2018, quando si insediò con il governo targato M5S-Lega, a giugno 2018, arrivando a Palazzo Chigi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Ha preso parte al Consiglio dei ministri che si è tenuto questa mattina alle 9.30, il 96esimo ma anche l'ultimo del cosiddettoII. Il presidente del Consiglio si èto oggi da Palazzo, ha salutato tutti, fermandosi in ogni singolo ufficio, prestandosi agli scatti e aicon idella presidenza del Consiglio: "grazie per la collaborazione di questi due anni insieme, siete stati preziosissimi. E' stato uncon voi", ha detto salutando chi ogni giorno presta servizio nel Palazzo di piazza Colonna, nel cuore di Roma.ha replicato quanto fece nel giugno 2018, quando si insediò con il governo targato M5S-Lega, a giugno 2018, arrivando a Palazzoe ...

