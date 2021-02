GF Vip | gaffe di Pupo su Nino Formicola | “Ma è morto”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 9 febbraio 2021) Al Gf Vip, l’opinionistaha commesso unasu, “cotta platonica” di Maria Teresa Ruta La puntata di ieri sera del GF Vip 5 si è concentrata molto sugli amori passati di Maria Teresa Ruta. Dopo il presunto flirt con Francesco Baccini, smentito dal cantautore stesso in puntata, Alfonso Signorini è riuscito a scoprire un altro vecchio amore della gieffina. La Ruta ha però dichiarato di non voler parlare degli “intoccabili” e dei cantanti, ma alla fine è riuscita a trovare un compromesso con il padrone di casa. La conduttrice e giornalista ha fatto il nome di un uomo per cui ha avuto una fortissima cotta platonica. Si tratta del comico, vincitore de L’Isola dei famosi 2018. Il riferimento temporale a cui si riferiva la Ruta risale sicuramente ...