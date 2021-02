Gf Vip, Dayane Mello: confessione piccante su Alfonso Signorini – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Gf Vip, Dayane Mello si è lasciata andare a un commento inaspettato su Alfonso Signorini, la modella brasiliana ha confessato durante la cena “mi ar****”, ecco le reazioni dei concorrenti del Gf Vip La puntata di ieri del Gf Vip è stata ricca di emozioni, per i concorrenti doveva essere il giorno della finale ma L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 9 febbraio 2021) Gf Vip,si è lasciata andare a un commento inaspettato su, la modella brasiliana ha confessato durante la cena “mi ar****”, ecco le reazioni dei concorrenti del Gf Vip La puntata di ieri del Gf Vip è stata ricca di emozioni, per i concorrenti doveva essere il giorno della finale ma L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello su Alfonso Signorini: 'mi arrapa' – VIDEO - RutaAllTheWay : RT @Cristinachioda2: Lei ha capito molte cose che già all'inizio aveva notato.. Dayane consola Maria Teresa: 'Non devi sempre sorridere!'… - MondoTV241 : GF Vip: Anche Dayane Mello contro Stefania Orlando e difende Giulia Salemi #gfvip #DayaneMello #StefaniaOrlando… -