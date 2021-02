Festival di Sanremo 2021, il programma delle serate: c’è una novità assoluta (Di martedì 9 febbraio 2021) Stilato il programma delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021: c’è una novità assoluta, di seguito vi sveliamo quale Sembrerebbe tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La vigilia è stata sicuramente tormentata. La pandemia di Covid-19 ancora in atto ha complicato i piani. Pubblico sì, pubblico no: gli addetti ai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 9 febbraio 2021) Stilato ilcinquedeldi: c’è una, di seguito vi sveliamo quale Sembrerebbe tutto pronto per la settantunesima edizione deldi. La vigilia è stata sicuramente tormentata. La pandemia di Covid-19 ancora in atto ha complicato i piani. Pubblico sì, pubblico no: gli addetti ai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CaroselloRec : Un anno fa vincevi il Festival di Sanremo, il premio Lucio Dalla e il premio della critica Mia Martini. Per noi è s… - SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Paoletta_F : #Sanremo2021 'Alessandra @AmorosoOF non sarà al festival per promuovere il progetto con @MarroneEmma, ma questo non… - siciliafeed : Sanremo: Amadeus, Festival difficile, ma dobbiamo sorridere - tvblogit : Sanremo 2021, da Festival della Rinascita a Festival della Consapevolezza (grazie a Coletta) -