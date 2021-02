Esplosione Quargnento | coniugi Vincenti condannati a 30 anni

fanpage : Condannati a 30 anni di carcere Giovanni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco. - Tg3web : Nel 2019 tre vigili del fuoco morirono per l'esplosione di una cascina a Quargnento, nelle campagne dell'Alessandri… - ANMIL_nazionale : La morte dei tre vigili del fuoco ?@emergenzavvf? a #quargnento si poteva evitare ma i coniugi intenzionati a truf… - il_format : Condannati a 30 anni i coniugi Vincenti per l'esplosione a Quargnento - ilcentrotirreno : Esplosione a Quargnento, 30 anni per i coniugi Vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Quargnento

Giudicati colpevoli di omicidio plurimo aggravato, per la morte dei tre pompieri, che insieme ad altri colleghi erano intervenuti nella cascina subito dopo la primaavvenuta verso mezzanotte... ora speriamo non ci siano troppi sconti di pena - ha spiegato Elisa Borghello , moglie di Matteo Gastaldo , uno tre vigili del fuoco morti nell'della cascina diverificatasi ...I Vincenti condannati a 30 anni: fecero esplodere la cascina per truffare l'assicurazione. La madre di uno dei vigili morti: "Mi hanno tolto un figlio stupendo" ...ALESSANDRIA. «Soddisfatto è un termine che non ha senso con tre morti e tre famiglie straziate. Diciamo che la Corte ha raccolto in pieno le nostre indicazioni, però il danno per queste famiglie, per ...