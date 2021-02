Esce di casa e scompare: ricerche in corso a Piacenza su Stefano Barilli, 23 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) . Stefano Barilli, un ragazzo piacentino di 23 anni, è scomparso tra le 22 di ieri sera e questa mattina presto: stando a quanto hanno riferito i familiari sarebbe uscito di casa senza portare con sé effetti personali e di lui non si saprebbe più niente da molte ore. Il giovane era alto un metro e 75 e indossava abiti scuri. Sono ore di grande apprensione a Piacenza per la sorte di un ragazzo di 23 anni scomparso da svariate ore: il giovane si chiama Stefano Barilli e, stando a quanto hanno riferito i familiari, tra le 22 di ieri – domenica 7 febbraio – e questa mattina all’alba sarebbe uscito di casa in zona Farnesiana facendo perdere le sue tracce. Da quel momento nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) ., un ragazzo piacentino di 23, è scomparso tra le 22 di ieri sera e questa mattina presto: stando a quanto hanno riferito i familiari sarebbe uscito disenza portare con sé effetti personali e di lui non si saprebbe più niente da molte ore. Il giovane era alto un metro e 75 e indossava abiti scuri. Sono ore di grande apprensione aper la sorte di un ragazzo di 23scomparso da svariate ore: il giovane si chiamae, stando a quanto hanno riferito i familiari, tra le 22 di ieri – domenica 7 febbraio – e questa mattina all’alba sarebbe uscito diin zona Farnesiana facendo perdere le sue tracce. Da quel momento nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con ...

