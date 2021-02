Diritti tv, Dazn convince le big di Serie A e sorpassa Sky: giovedì la decisione (Di martedì 9 febbraio 2021) Dazn allunga, forse in maniera decisiva, nella corsa ai Diritti tv della Serie A di calcio del prossimo triennio, grazie all’appoggio di top club come Juventus, Inter, Milan e Napoli. Nel testa a testa per i Diritti tv della Serie A di calcio del prossimo triennio (2021-2024) c’è un concorrente in netto vantaggio: Dazn. Lo Leggi su 2anews (Di martedì 9 febbraio 2021)allunga, forse in maniera decisiva, nella corsa aitv dellaA di calcio del prossimo triennio, grazie all’appoggio di top club come Juventus, Inter, Milan e Napoli. Nel testa a testa per itv dellaA di calcio del prossimo triennio (2021-2024) c’è un concorrente in netto vantaggio:. Lo

MarcoBellinazzo : La @SerieA non vota sui diritti tv (rinvio a giovedì). In ballo le offerte di @DAZN_IT (più alta 840 mln) e… - tancredipalmeri : Pare che la Lega sia più propensa a dare i diritti a Sky piuttosto che a Dazn anche in presenza di un’offerta infer… - capuanogio : ?? #Dazn #Sky #Amazon #Mediaset e... Unica certezza: dal 2021 vedere calcio in tv sarà una fatica tripla (quadrupla… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Diritti TV 21/24, i dettagli dell'offerta di DAZN e chi è favorevole. Possibile una gara in chiaro - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Diritti TV, Cairo: 'Offerta DAZN da valutare con attenzione. Il calcio italiano non ha perso vitalità' -