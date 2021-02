Diffidati Juventus-Inter, nerazzurri a rischio squalifica per eventuale finale Coppa Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Alla vigilia di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020/2021, sono ben cinque i Diffidati tra le fila dei nerazzurri che in caso di cartellino giallo all’Allianz Stadium salterebbero l’eventuale finale della Coppa nazionale. Si tratta di Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young, giocatori che hanno già rimediato un’ammonizione tra ottavi, quarti e semifinale di andata e secondo il regolamento sono entrati già in diffida alla prima sanzione, rischiando in caso di nuovo giallo di saltare l’eventuale finale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Alla vigilia di, semidi ritorno di2020/2021, sono ben cinque itra le fila deiche in caso di cartellino giallo all’Allianz Stadium salterebbero l’dellanazionale. Si tratta di Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young, giocatori che hanno già rimediato un’ammonizione tra ottavi, quarti e semidi andata e secondo il regolamento sono entrati già in diffida alla prima sanzione, rischiando in caso di nuovo giallo di saltare l’. SportFace.

