Di Battista: “Voterò no al Governo Draghi. Astensione M5S sarebbe ragionevole” (Di martedì 9 febbraio 2021) Alessandro Di Battista parla in diretta Facebook intervistato da Andrea Scanzi. È una battaglia, una vera e propria battaglia quella che si è scatenata all’interno del Movimento 5 stelle in vista della consultazione su Rousseau dalla quale dipenderà l’adesione o meno al Governo dell’ex governatore della Banca centrale europea. “La sola cosa che il Professor Draghi ha effettivamente moltiplicato – aveva scritto ieri Di Battista – sono i titoli derivati italiani. Fu sotto la sua direzione del Tesoro che vennero sottoscritti contratti su contratti sui derivati, molti dei quali sono risultati tossici”. Il timing della sua uscita pubblica di oggi ha irritato e non poco i vertici M5s, che da Luigi Di Maio in giù spingono per entrare in un esecutivo che gestirà i fondi del Recovery e intercetterà, si spera, l’annunciata ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Alessandro Diparla in diretta Facebook intervistato da Andrea Scanzi. È una battaglia, una vera e propria battaglia quella che si è scatenata all’interno del Movimento 5 stelle in vista della consultazione su Rousseau dalla quale dipenderà l’adesione o meno aldell’ex governatore della Banca centrale europea. “La sola cosa che il Professorha effettivamente moltiplicato – aveva scritto ieri Di– sono i titoli derivati italiani. Fu sotto la sua direzione del Tesoro che vennero sottoscritti contratti su contratti sui derivati, molti dei quali sono risultati tossici”. Il timing della sua uscita pubblica di oggi ha irritato e non poco i vertici M5s, che da Luigi Di Maio in giù spingono per entrare in un esecutivo che gestirà i fondi del Recovery e intercetterà, si spera, l’annunciata ...

E ancora: " Se volessi prendermi un fragoroso Vaffa da Alessandro Di Battista, dovrei, come ... " Fin da adesso, vi comunico che voterò no all'ingresso del M5S nel governo Draghi e ve ne elenco ...

