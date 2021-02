Dayane Mello confessa di avere una cotta per Alfonso Signorini (Di martedì 9 febbraio 2021) La modella brasiliana è attratta dal conduttore del Gf Vip: lo racconta nella casa di Cinecittà dopo la diretta Dayane Mello durante una chiacchierata nel loft di Cinecittà svela di avere una cotta per il conduttore Alfonso Signorini. Una conversazione avvenuta per caso, durante la cena dopo la diretta. I vip infatti hanno l’abitudine di mangiare di notte subito dopo la puntata. Ed è in questo momento che commentano la diretta appena andata in onda. Così tra i fornelli chiacchierano e continuano a parlare a tavola. Proprio durante la cena Tommaso Zorzi ha parlato del conduttore e direttore di “Chi” Alfonso Signorini. In particolare, Tommy ha sottolineato quanto il conduttore sia stato premuroso, dimostrando grande sensibilità, durante le puntate ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 febbraio 2021) La modella brasiliana è attratta dal conduttore del Gf Vip: lo racconta nella casa di Cinecittà dopo la direttadurante una chiacchierata nel loft di Cinecittà svela diunaper il conduttore. Una conversazione avvenuta per caso, durante la cena dopo la diretta. I vip infatti hanno l’abitudine di mangiare di notte subito dopo la puntata. Ed è in questo momento che commentano la diretta appena andata in onda. Così tra i fornelli chiacchierano e continuano a parlare a tavola. Proprio durante la cena Tommaso Zorzi ha parlato del conduttore e direttore di “Chi”. In particolare, Tommy ha sottolineato quanto il conduttore sia stato premuroso, dimostrando grande sensibilità, durante le puntate ...

