Covid, mascherine smart: le strisce adesive rivelano il virus (Di martedì 9 febbraio 2021) Covid: ricercatori dell'Università della California hanno sviluppato una striscia adesiva che può rendere più intelligenti le mascherine rivelando la presenza di Sars-Cov-2 Gli esperti dell'Università della California, a San Diego, hanno messo a punto una striscia adesiva in grado di cambiare colore nel momento in cui trova il Sars-Cov-2 nel respiro ovvero nella saliva. In L'articolo Curiosauro.

New York, 09 feb 22:40 - La casa automobilistica statunitense Ford è pronta a lanciare sul mercato mascherine anti - Covid trasparenti con filtraggio di livello N95. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", sottolineando che si tratta probabilmente del maggior sforzo industriale per produrre ...

...della provincia di Rovigo circa le dichiarazioni sul nuovo focolaio di infezione da covid - 19 che ...Tutti noi conosciamo l'importanza della vaccinazione e del corretto utilizzo dei dpi come mascherine,...

Il Covid e la pandemia Poi, purtroppo ... Ci mancava di tutto, mancavano i guanti, le mascherine, dispositivi di protezione individuale; ci siamo accorti che non eravamo preparati per affrontare un ...

A scuola c’è lo slalom tra disinfettanti, mascherine, banchi a rotelle, turnazioni impossibili per provare a contenere i contagi da coronavirus. Al pomeriggio c’è invece ...

