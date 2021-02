Come l’aggiornamento di un’app che legge i QR Code ha infettato milioni di smartphone Android (Di martedì 9 febbraio 2021) Doveva essere un banale aggiornamento di un’applicazione, una delle tanti utilities che installiamo sul nostro smartphone per rendere più facili le nostre interazioni con l’ecosistema esterno. E, invece, l’ultimo update di BarCode Scanner ha infettato circa dieci milioni di dispositivi Android. Google è già corsa ai ripari cancellando l’app – sviluppata dalla britannica Lavabird Ltd – dal Play Store. Ma questo non risolve tutti i problemi: per cancellare il malware, tutti gli utenti che avevano scaricato l’applicazione per la lettura dei codici a barre e dei QR Code devono necessariamente procedere con la rimozione manuale della app dal proprio dispositivo. LEGGI ANCHE > La truffa dei falsi operatori sanitari a Bologna che offrono il vaccino a domicilio ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 febbraio 2021) Doveva essere un banale aggiornamento dilicazione, una delle tanti utilities che installiamo sul nostroper rendere più facili le nostre interazioni con l’ecosistema esterno. E, invece, l’ultimo update di BarScanner hacirca diecidi dispositivi. Google è già corsa ai ripari cancellando l’app – sviluppata dalla britannica Lavabird Ltd – dal Play Store. Ma questo non risolve tutti i problemi: per cancellare il malware, tutti gli utenti che avevano scaricato l’applicazione per la lettura dei codici a barre e dei QRdevono necessariamente procedere con la rimozione manuale della app dal proprio dispositivo. LEGGI ANCHE > La truffa dei falsi operatori sanitari a Bologna che offrono il vaccino a domicilio ...

