Cassano senza mezze misure: “Milan in testa dopo aver speso 1.5 euro. Per l’Inter sarebbe tragedia se…” (Di martedì 9 febbraio 2021) Non solo parole sui possibili nuovi allenatori in Serie A, con i diversi rumors sul futuro delle panchine di Roma e Napoli. Antonio Cassano, storico ex calciatore di diversi club nostrani oltre che della Nazionale, ha commentato durante il consueto appuntamento su Twitch TV sul canale di Christian Vieri, le vicende di Inter e Milan, soprattutto in ottica scudetto.JUVENTUS-INTER COPPA ITALIA IN DIRETTACassano: "Per Inter tragedia se vincesse il Milan perché..."caption id="attachment 520713" align="alignnone" width="567" Antonio Cassano (getty images)/caption"In estate l'Inter ha comprato tutti i giocatori che Conte chiedeva, quindi non resta che battere la Juventus", ha esordito Cassano sulla Coppa Italia e la stagione in generale. "L'uscita dalle competizioni ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Non solo parole sui possibili nuovi allenatori in Serie A, con i diversi rumors sul futuro delle panchine di Roma e Napoli. Antonio, storico ex calciatore di diversi club nostrani oltre che della Nazionale, ha commentato durante il consueto appuntamento su Twitch TV sul canale di Christian Vieri, le vicende di Inter e, soprattutto in ottica scudetto.JUVENTUS-INTER COPPA ITALIA IN DIRETTA: "Per Interse vincesse ilperché..."caption id="attachment 520713" align="alignnone" width="567" Antonio(getty images)/caption"In estate l'Inter ha comprato tutti i giocatori che Conte chiedeva, quindi non resta che battere la Juventus", ha esorditosulla Coppa Italia e la stagione in generale. "L'uscita dalle competizioni ...

