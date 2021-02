(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. -(Adnkronos) -sulle montagne russe per il: lazione della criptovaluta - schizzata ieri dopo l'annuncio di un investimento di Tesla per 1,5 miliardi di- ha continuato a salire anche oggi, anche se con un andamento contrastato. Dopo il balzo di ieri, che ha portato ilin 24 ore a salire da 38.500 a 45.600, anche questa mattina lazione ha continuato a crescere, toccando un massimo di 48.300, molto vicina al 'tetto' di 50considerato una soglia critica da molti analisti. Dopo il massimo, tuttavia, la criptovaluta ha registrato una altrettanto rapida discesa verso lezioni dell'apertura e al momento sulle diverse ...

TV7Benevento : Bitcoin: seduta in altalena, vola oltre quota 48 mila dollari poi ripiega... - Giuseppeiazzi : #BITCOIN Altra divergenza nella scorsa seduta che ha messo a segno oltre 2000 punti. -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin seduta

Ilsi attesta a 46.500 dollari (poco meno di 38.500 euro), dopo aver fissato il massimo ...59% a 1,402 euro , dopo aver terminato larecedente con un balzo di oltre il 19%. Con ...Tesla investe 1,5 miliardi di dollari in: accetterà pagamenti in criptovaluta Wall Street, future in rialzo: attesa apertura su livelli record A Wall StreetrecordRoma, 9 feb. -(Adnkronos) - Seduta sulle montagne russe per il Bitcoin: la quotazione della criptovaluta - schizzata ieri dopo l'annuncio di un ...La scommessa sui mercati è quella sulla ripresa economica grazie alla campagna vaccinale e agli stimoli fiscali per la ripresa dell’economia ...